Hollandlased lubavad Bezose jahti mädamunadega loopida 

Foto: AP/Scanpix

Rotterdami linn Hollandis kaalub Köningshaveni (rahvakeeli De Hefi) silla osalist lahtivõtmist, et Amazoni asutajale Jeff Bezosele kuuluv 127 meetri pikkune superjaht pääseks kohalikust laevaehitustehasest merele seilama. Rotterdamlasi ajab ajaloolise silla tükkideksvõtmine nii vihale, et nad hoiatavad miljardäri: kui teie jaht siit niimoodi väljub, siis arvestage, et üleni munase ja haisvana.