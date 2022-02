RUSIKAS LÖÖGIVALMIS! Kindral Palm lahkab olukorda Ukrainas: Venemaa üritab võtta maksimumi kõige halvemas mõttes 

OHT SUUR! Kuigi Venemaa on koondanud Ukraina piiri äärde suures mahus sõdureid ja tehnikat, ei piisa sellest, et Ukrainat vallutada. Sellele vaatamata on Venemaal kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Veiko-Vello Palmi sõnul piisavalt vahendeid, et suruda kogu Ukraina põlvili: „Tänapäeval on palju olulisemad täppisrelvade löögid, millega saadki ohustada tervet riik ja selle toimimist.“

Käesolev nädal näitab, kas ja mis juhtub Ukrainas. Kuigi Föderaalne Venemaa on toonud umbkaudu 130 000 võitlejat ja hulga sõjatehnikat Ukraina lähistele, ei ole Eesti kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Veiko-Vello Palmi sõnul tegu piisavalt suure löögirusikaga, et vallutada Kiievit, rääkimata kogu riigist. Siiski on Ukraina piiri ääres piisavalt jõudu, et riik oma tahtmisele allutada. „See on see ohustsenaarium, mida ukrainlased näevad,“ tõdeb Palm.