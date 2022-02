President Kaljulaidist sai Müncheni julgeolekukonverentsi innovatsiooninõukogu liige 

„Julgeolekuolukord Euroopas on pinevam kui kunagi varem viimastel aastakümnetel ja konfliktide olemused kogu maailmas muutuvad järjest keerukamaks. Kõigi konfliktide lahutamatuks osaks on saanud uued tehnoloogiad, inforünnakud, hübriidsõja elemendid ja üha enam toimuvad konfliktid nii, et n-ö traditsioonilist või konventsionaalset rünnakut ei esinegi. Müncheni julgeolekukonverents on oluline raskuskese meie atlandiülese julgeolekuarhitektuuri mõtestamisel, selle väärtusruumi hoidmisel ja suunamisel, mida oleme Euroopas ja Põhja-Ameerikas ühiselt ehitanud. Innovatsiooninõukogu liikmena on võimalus neid tehnoloogiate, innovatsiooni ja julgeolekudimensioonide ristumiskohti atlandiülesel teljel paremini fookuses hoida ja aidata seda pilti mõtestada,“ selgitas president Kaljulaid oma uut rolli.