EBASEADUSLIK KOHTUOTSUS?! Nooruk istub vangikongis, kuigi prokurör lubas palju kergemat karistust 

Korduvalt juhiloata autorooli istunud Janno Plamus (21) mõisteti endalegi arusaamatult vangi, kuigi prokuratuuriga sõlmitud kokkulepe nägi ette rahalise karistuse ja üldkasuliku töö tegemist. „Loomulikult on see kahetsusväärne juhtum, millest on igal osapoolel õppida,“ kommenteerib juhtivprokurör Eesti õigusajaloos pretsedenditut juhtumit.