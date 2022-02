TÜHJAD PANGAKONTOD JA LÕHKISED PERED: telefonikelmide tõttu võlaorjusesse sattunud naine võttis endalt elu

HÄBITUNDETA: Kõnekeskused töötavad noored on tegelikult osa suurest kuritegelikust võrgustikust. Foto: Politsei- ja piirivalveamet

Lõhki läinud pered ja vähemalt üks kaotatud elu – telefonikelmide tekitatud kahju pole mõõdetav vaid rahas. Et hästi õlitatud masinavärgis kaarte natukenegi sassi lüüa, on Eesti politsei suunanud pilgud Ukrainas tegutsevale võrgustikule ja selle pealikele. Eesmärk on kuritegeliku frantsiisi juhid vastutusele võtta.