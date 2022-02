TULEB KANNATADA! Kaitseväelast hammustanud pahur karu enam talveunne ei jää

Keskkonnametini jõuavad igal aastal mõned juhtumid, kus karu on mingil põhjusel, näiteks metsatööde või ka jahipidamise tõttu, oma mesimagusast unepesast üle aetud. Rakko peab tõenäoliseks, et see karu, kellele Scoutspataljoni kaitseväelane 5. veebruaril kaitseväe keskpolügoonil otsa suusatas, ei jää enam magama.