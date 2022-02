Kohus võttis Marti Kuusiku asjas otsuse tegemiseks lisaaega  

Prokurör taotleb apellatsioonis tühistada Viru maakohtu Rakvere kohtumaja otsus täies ulatuses Marti Kuusiku õigeksmõistmises ja Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri jälitustoimingu loa õigusvastaseks tunnistamises. Apellatsiooni kohaselt palutakse teha uus otsus, millega mõista Kuusik süüdi kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi järgi ja mõista talle karistuseks kolm kuud vangistust tingimisi ühe aastase katseajaga, on öelnud Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman. Ringkonnakohus pidi otsuse teatavaks hiljemalt 11. veebruariks.

Läinud nädalal tegi ringkonnakohus määruse, millega pikendas kriminaalasjas kohtulahendi tegemise tähtaega ja määras, et ringkonnakohtu lahend tehakse teatavaks hiljemalt 4. märtsil. „Põhjuseks on kriminaalkolleegiumi suur töökoormus,” ütles Kreitsman Õhtulehele.