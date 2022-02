GALERII | Kaks Saksa mereväe miinijahtijat saabusid Eestisse visiidile

„Üldiselt on see tavaprotseduur ja üldlevinud komme, et kui NATO jõudude laevad välisriiki külastavad, siis võimalusel tehakse ka kohalike mereväe laevadega koostööharjutusi,“ ütles mereväe miinisõja divisjoni ülema ülesannetes kaptenmajor Janno Lauri. „Selliste lühiajaliste kohtumiste käigus harjutatakse läbi tavalisi protseduure, mida kõik sõjalaevad oskama peavad – näiteks erinevad merel varustamise harjutused, teise laeva pukseerimine ja formatsioonis manööverdamine.“