Vene suursaadik: „S***a me teie sanktsioonidest hoolime!“ 

Venemaa suursaadik Rootsis Viktor Tatarintsev kommenteeris sanktsiooniähvardusi ajalehele Aftonbladet: „Vabandage mu ebadiplomaatilist otsekohesust: s***a me teie sanktsioonidest hoolime! Neid on ju Venemaa vastu juba üksjagu kehtestatud ja siiamaani on need andnud vaid tõuke meie majanduse edendamiseks. Uued sanktsioonid on kuuldavasti tõesti karmid, kuid mitte nii hullud, kui esmapilgul tunduvad.“