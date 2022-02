Kallaste autoparandaja Oleg lahendas konflikte tikkudega. Viina ei müü? Garaažile tuli otsa! 

2020. aasta maikuu lõpp, Kallaste linn. Kellaosuti näitab mõni minut enne keskööd. Esimene koroonalaine on üle Eesti käinud ja tavapärane elurütm on jälle paika loksumas. Kohalik autoparandaja Oleg Lutšezarnõi (52) on ära joonud liitri viina ja läheb tuttava Jevgeni (nimi muudetud) maja juurde, et tema käest kangemat keelekastet ja suitsu juurde osta. Jevgeni ei soovi aga purjus Olegiga asju ajada – nad on küll head tuttavad, ent viimasel ajal on läbisaamine kehvem olnud, mistõttu ta ka keeldub.