Juhtkiri | Demokraatia või autokraatia 

Jama on see, kui tegu peaks olema demokraatiaga, aga sisult on ikka õige arvamus ehk juhi arvamus ja teiste arvamused ehk valed arvamused. Isamaas on selgelt eri visiooniga inimesi ‒ konservatiivsemate ja parempoolsemate vaadetega. Jutud hirmutamisest ja manipuleerimisest ei tule ühelegi erakonnale kasuks. Ja Isamaas on pingeid, mida pole suudetud lahendada, ja muret tegevaid käitumismusterid. Süüdistused liikmete vaimse terroriga ruineerimisest on karmid.