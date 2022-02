Seisukoht | Gulagiolümpia jätab külmaks, Hiina rahvaste kannatused mitte 

Nende olümpiamängude avamise ajal istusin üksi kodus, mugavas tugitoolis. Mul on käes tükk head isetehtud kohupiimakooki ja tass kohvi. Mõtlesin – paneks teleka käima, vaataks... ja sinna see ideeke suri. Ei olnud mingit tahtmist, sest isegi magus mekk suust ei pühkinud mõru muljet peast.

Samal teemal Seisukoht OLÜMPIA AVATSEREMOONIA PÄEVIK | Konfiskeeritud akupangad ja välgumihklid, kümme tundi passimist ja uppis ajakava Need olümpiamängud lähevad arvatavasti ajalukku kui ühed halvimad. Lood, kus seletatakse, et sportlaste Gulagi-laadne kohtlemine tuleb sellest, et Hiina hierarhias on nad treeneritest-funktsionääridest madalamal tasemel. Ajakirjanike otse-eetris kaamera eest asja eest, teist taga minema tirimine. Sadistlikud koroonaproovid. Täielik segadus, kes pääseb starti ja kes mitte. Komplimentide väljanuiamine, et eksju, me oleme tore maa, te tahate meie presidendi kõnet kuulata ja uiguuridega pole probleeme (sest me lasime ühel neist tuld puudutada).

Tänan, ei. Ma austan tegelikult väga hiina rahvast ja kultuuri ning toitu suisa armastan. Ma tunnen sügavalt kaasa inimestele, kelle kannatusi see näilisusepidu alla surub. Ja neid surumisi on, alates Taevase Rahu väljakust monumentide vastu võitlemisest lõpetades Hongkongi protestidega.

Boikottidest spordis on alati räägitud, et ärge segage asjasse poliitikat. Kuid nüüd on asi poliitikast kaugel, see on pidev inimväärikuse ja demokraatia piiridega flirtimine, mis Hiina pealinnast meieni kostub. See paneb küsimuse alla, kas taolistes tingimustes sportlased üldse suudavadki päriselt parimat anda?