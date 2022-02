Kasupoega julmalt peksnud mees pääses tingimisi vangistusega  

Süüdistuse järgi haaras Herkki 2020 aasta märtsis alaealisel kasupojal kätega kõrist ja viskas jõuga voodile pikali nii, et laps lõi pea vastu seina. Mullu 24. augustil haaras ta kasupojal taas kõrist ja viskas jõuga selili vastu maad. Septembris tõstis ta lapse kõrist kinni hoides õhku ning viskas kannatanu vastu põrandat. Seejärel lõi ta last põlvega selga nii, et tollel tekkis hingamisraskus. Sama aasta novembris lõi ta kasupoega püksirihmaga ning väänas kätt. 2019. aasta sügisel lõi Herkki kasupoega tõukeratta leistangiga kehasse.