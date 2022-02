Suri Eesti teaduste akadeemia vanim liige Ülo Lepik 

Ülo Lepik on ülemaailmselt tunnustatud mehaanikateadlane, kellele kuulub teerajaja roll plastsusteooria ja konstruktsioonielementide optimeerimise vallas. Üsna kõrges eas, alles peale 70ndat eluaastat, vaimustus Ülo Lepik kaoseteooriast ja hiljem Haari lainikutest ning nende rakendamisvõimalustest diferentsiaal-ja integraalvõrrandite lahendamiseks. Tähelepanuväärse teadusliku pikaealisuse ilmestajana ilmus tema kaasautorluses veel 2014. aastal Springeri kirjastuses monograafia.

Ülo Lepik õpetas peale mehaanika ka matemaatilisi aineid, nagu variatsiooniarvutus ja tõenäosusteooria. Tema juhendamisel on kaitstud 13 kandidaadi- ja doktoriväitekirja. Ta on trükis avaldanud ligi 200 teadusartiklit, kolm monograafiat ning on paljude kõrgkooliõpikute autor ja kaasautor, olnud mitme rahvusvahelise erialase teadusorganisatsiooni liige ning erialaste teadusajakirjade toimetuskolleegiumi liige.