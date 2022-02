Eesti lõpetab koos liitlastega sõjalise missiooni Malis 

„Eesti välispoliitika üks põhimõtteid on olnud see, et mitte kunagi enam üksi. Ja kui me tegutseme koos oma liitlastega, siis me aitame neid liitlasi siis, kui neil on abi vaja, ja me teame, et liitlased tulevad meile appi kollektiivkaitse raames siis, kui meil on seda abi vaja,“ ütles Kallas. Ta täpsustas et tänane julgeolekuolukord, mis Euroopas valitseb, on otseseks murekohaks. „Ja seetõttu me peame tegema täiendavad sammud, et oma julgeolekut kaitsta. Ja see on kõik osake meie kaitsevõimest ja see on kõik osake meie julgeolekust.“ Veel kinnitas peaminister, et Mali missioon toimetab riigikogu poolt antud mandaadi raames.