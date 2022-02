SÕDA SIIS TULEB VÕI EI? USA: Venemaa võib iga hetk Ukrainasse tungida! Venemaa: lääneriigid levitavad valeinfot! Eesti valitsus: oleme arvestanud võimalusega, et sõjategevus lähiajal algab 

Pinged Ukrainas toimuva ümber aina kasvavad. USA hoiatab, et Venemaa võib iga hetk Ukrainat rünnata, Venemaa heidab aga lääneriikidele ja meediale ette laialdast valeinfo levitamist. Ukraina palub oma riigi kodanikel rahu säilitada ning rahustab, et nad on Venemaa osas heal positsioonil. Ka Eesti riigikantselei sõnul on valitsus arvestanud võimalusega, et sõjategevus lähiajal algab.