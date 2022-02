Kohus: munitsipaalfirma Tapal võrguettevõtjaks nimetamine oli õigusvastane  

Tapa linna soojusettevõtjaks on olnud üle kümne aasta N.R. Energy Osaühing ja tema õiguseellane. 22. juunil 2020 võttis Tapa vallavolikogu vastu otsuse, millega määrati Tapal soojusenergia võrguettevõtjaks Tapa valla 100%-lise osalusega võrguettevõtja OÜ Tapa Vesi ja seda juba alates 1. augustist 2020. Võrguettevõtja ainuõiguse andmise otsusele ei eelnenud avalikku konkurssi ega riigihanget. N.R. Energy OÜ pöördus otsuse vaidlustamiseks Tartu halduskohtusse leides, et õigusaktidest ei tulene volikogule õigust sellise ainuõiguse andmiseks. N.R. Energy OÜ-d kohtus esindanud WALLESSi vandeadvokaat Piret Kergandberg selgitas, et kuna OÜ-l Tapa Vesi puuduvad ressursid ja vahendid tarbijatele kaugkütteteenuse osutamiseks, siis isegi tahtmise korral ei või senine võrguettevõtja talle võrguettevõtja positsiooni üle anda. „Võrguettevõtja peab tagama teenuse toimepidevuse. N.R. Energy OÜ-l on olemas kaasaegsed biokütusel töötavad katlamajad, ta on kogu Tapa linna kaugküttetorustiku valdaja ning ta saab seda tagada,“ lisas Kergandberg.

Halduskohus leidis, et volikogul ei saanud olla õigusliku alust määrata OÜd Tapa Vesi Tapa kaugküttepiirkonnas võrguettevõtjaks. Otsus ei ole veel jõustunud.