Kohus vahistas tanklasse autoga sisse sõitnud mehe  

Läinud nädalal taotles prokurör Pärnu maakohtus 37aastase Jevgeni vahistamist kuni kaheks kuuks , seda süstemaatilises juhtimisõiguseta ja narkojoobes sõitmise eest, koos materiaalse kahju tekitamisega Papiniidu Circle-K's. Kaitsja vandeadvokaat Rünno Roosmaa sõnul said avariis tankla voldikuksed kahjustada. Jevgeni kannab tingimuslikku karistust ja tema suhtes on veel menetluses kriminaalasju nagu narkokuritegu. Kohtunik vahistas kahtlustatava kuni 1. aprillini. Kaitsja sõnul avaldas Jevgeni istungil soovi vahistamise vaidlustada, väites, et tema pole süüks pandavat tegu toime pannud.