TOP | Jälle kodukool? 

Terviseamet soovitas koolidele järgmiseks nädalaks distantsõpet. Aga ainult kõrge nakatumisega piirkondades ja operatiivselt on nad seda pidevalt teinud. Ja ainult soovitanud. Otsuse, kes ja kuidas distantsõppele jääb, teeb iga kool ise. Ehk siis tegelikult ei midagi uut, lihtsalt veel infomüra niigi segases kommunikatsioonis. Milleks? Niigi on infot palju, jutt on kohati segane ja vajab näpuga järge ajamast. Palun selgemat infot!