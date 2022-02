Metsas elav pere sattus lumevangi! „Me oleme valmis, et elame põrguaugus, aga see oli tõesti esmakordne!“

PEREKONNALIIKMED: Taavi, Helina ja nende pisitütar. Hobused pole lihtsalt loomad, vaid pereliikmed. Kõige väiksem poni on Mister. Helina istub Hestori seljas ja kaamera vaateväljast eemal on ka Prima. Foto: Erki Parnaku

Lumetormi tõttu kinni tuisanud kodutees näeb enamik suurt probleemi, ent mitte Raplamaal elav Helina ja tema perekond. Vastupidi! Kui nad jaanuari lõpus olid lume tõttu 48 tunniks muust maailmast ära lõigatud, siis oli see seiklus omaette. Ja lapsed jõudsid kooli! „Me oleme valmis, et elame põrguaugus, aga see oli tõesti esmakordne, et nõndaviisi lastele teed lahti rammisin,“ meenutab Helina rõõmsalt.