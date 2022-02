100% NÕIAVÄRK: Ameerikas põletatakse raamatuid ja korraldatakse koolipalvusi 

Pastor Locke tegutseb Tennessee osariigis ning on kiriku parklas toimunud raamatupõletamise peakorraldaja. Ta kutsus osalejaid kohale ühismeedia kaudu. Näiteks kirjutas Locke ühes postituses: „Me teame väga hästi, millega on tegu. Tooge kõik see kraam kohale. Ärge lubage oma koju enam deemonlikke mõjutusi. Tooge siia kogu Harry Potteri kraam. Mõnitajad, naerge pealegi, mind ei huvita. SEE ON 100% NÕIAVÄRK. Kõik „Videviku“ raamatud ja filmid. See jamps on täis loitsusid, deemoneid, kujumuutjaid ja okultismi.“