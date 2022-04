„MA TEEN NAGU HITLER!" Vladimir Žirinovski kõige vängemad väljaütlemised: ma hävitan Balti riigid, ma olen jumal, ma olen türann

Arulageduse piirimaile sattuvate väljaütlemistega maailmakuulsaks saanud mees viibis veebruari algusest koroonaviiruse tõttu haiglas. Sellest taastuda tal ei õnnestunud.

„Oht Venemaa demokraatiale,“ tituleeris ajakiri Žirinovskist pajatavas artiklis juba aastal 1994, kui õhus valitses veel lootus, et äkki muutub Venemaa tõeliselt vabaks riigiks. Ei muutunud, kuid Žirinovski rolli selle peetakse teisejärguliseks.

Žirinovski kohta on pidevalt ka küsitud: on ta tõesti nii poolearuline, või teeb ta äkki teadlikult klounaadi? Tema kõige vängemad väljaütlemised on aga olnud omaette hirmutavad.