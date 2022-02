„MA OLEN JUMAL! MA TEEN NAGU HITLER!“ Baltimaid hävitada ähvardanud Žirinovski võitleb haiglas koroonaga 

RÄUSKAMISED ON RÄUSATUD? Žirinovski võttis küll koroonat tõsiselt, kuid teda ennast peavad paljud niisama klouniks. Foto: Reuters/Scanpix

„Pommitage Ukrainat vana-aastaõhtul!“ See häbenemata üleskutse on seni viimane – ja võib-olla ka üldse viimane –, millega Venemaa skandaalne poliitik Vladimir Žirinovski maailma on õnnistanud. Arulageduse piirimaile sattuvate väljaütlemistega maailmakuulsaks saanud mees viibib koroonaviiruse tõttu haiglas.