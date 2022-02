Kiirlaen ja väikelaen – plussid ja miinused 

Millal eelistada kiirlaenu, millal väikelaenu?

Olenevalt sellest, milleks sul raha vaja on, võib sulle sobida erinev laenutüüp. Kiirlaen sobib hästi pakiliste rahamurede korral ning kui on tekkinud ootamatu vajadus väiksema summa järele.

Enne laenulepingule allakirjutamist pea meeles, et tegu on siiski finantsilise kohustusega. See tähendab, et probleemide vältimiseks tuleb laenatud raha koos intressi ning tasudega alati ka õigel ajal tagasi maksta.