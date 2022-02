VÄGIVALLAGA VÕIDELDES! Politseijuht Elmar Vaher: „Sain põhikoolis peksa, sest olin pärit vaesest perest.“ 

Häirekeskuse 112 päeva raames 11. veebruaril toimunud vestlusringis lähisuhtevägivallast toodi välja, et tuleb rohkem aidata-kaitsta lapsi ning tegeleda vägivallatsejaga. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul tuleks tegeleda just lastega, sest muidu on 15 aasta pärast kõigil käed tööd täis: politseist ohvriabini.