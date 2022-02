Hiiumaa vallajuhid nõuavad praamipiletite hinnatõusu edasilükkamist 2023. aastani 

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis jaanuari lõpus rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele kooskõlastamiseks määruse eelnõu, millega piletihinnad mandri ja suursaarte vahel tõusevad 1. märtsist. Kui kolmapäeval selgus, et rahandusminister määrust ei kooskõlasta, siis tänasest majandus- ja taristuministri vastusest selgub, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib siiski hinnatõusu ära teha rahandusministri kooskõlastuseta, kirjutavad Hiiumaa vallajuhid pressiteates.

„Suursaarte omavalitsused ei ole praegu lepingupartneritena läbirääkimistesse kaasatud. Samas on suursaartel olnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga konstruktiivne ja koostöine õhkkond ning saarte esindajatele kinnitati, et see jätkub ning saared saavad võimaluse kaasa rääkida enne, kui määruse eelnõu lõpliku kuju võtab. Seetõttu oli eriliselt ebameeldiv üllatus, kui meedia kaudu jaanuari viimastel päevadel kuulsime tehtud otsusest märtsist hinnatõus kehtestada. See ei ole hea tava ning kaasamise põhimõtetega kooskõlas,“ seisab pöördumises.