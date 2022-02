NAISTEADLASED ON VÄHEMUSES! Nelja lapse ema ja tunnustatud teadlane: kui naine läheb pisikese kõrvalt tööle, siis sellele ei vaadata positiivselt 

Naisteadlaste päeva algatas ÜRO juba 2015. aastal ja selle ametlik nimi on „Rahvusvaheline naised ja tüdrukud teaduses päev“. Eestis viiakse seda päeva läbi teist aastat. Tartu ülikooli arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor ja Eesti Noorte Teaduste akadeemia asepresident (ENTA) Ester Oras räägib, et see päev on väga oluline, et naised leiaksid tee teadusmaailma – eriti just STEM-teadustesse ehk loodus- ja täppis- ning tehnoloogiateadusesse. Oras räägib, et nendes valdkondades on naiste osakaal nii tudengite kui kõrgema karjääriastme naisteadlaste osas väga väike.