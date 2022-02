Ilo Saar | Haugimäluga palgalõhe vastu?  

Miks on nii, et mees saab Eestis rohkem palka kui naine? Vastus on ju ilmselge – naine ei näe parema palgaga töö saamiseks piisavalt palju vaeva. Kõik see, mida naine tööks nimetab, pole ju seda! See on võrreldes korraliku tööga vaid väike vaheldus.