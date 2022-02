ÕL FOTOD | AITÄH ABIOTSIJATELE! Laste hädaabikõned: õde kukkus batuudil, sõber vigastas kuuliga silma, elektrikapp lahvatas leekidesse 

Tänuüritusele ei saanud tulla Mirtel-Anelle Kassak, kes helistas häirekeskusesse pühapäeval, 26. septembril. Mirtel-Anelle koos sõpradega kuulis, et lasteaiahoones annab häiret suitsuandur. Lapsed tegid hoonele tiiru peale ja tundsid, et kuskilt tuleb suitsulõhna. Lasteaiahoone uksed olid küll lukus, kuid nad märkasid, et aknad on mõnevõrra udused ehk suits polnud veel majast välja jõudnud. Häirekeskusesse helistamise ajaks olid lapsed selgeks teinud ka lasteaia täpse aadressi, mis hoidis kokku väärtuslikku aega.