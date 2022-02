Uudised Viljandi koolitulistaja: üks padrun pidi tegelikult mulle jääma. Ma tahtsin lihtsalt, et kõik saaks läbi… Kristiina Tilk , täna 20:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

ÜKSI JA HIRMUL! 2019. aasta 7. juuni. Kell on saamas kümme hommikul, kui Viru vangla raske metallukse vahelt astub välja kõhetu noormees, Viljandi koolitulistaja Vahur Ruut. Trellide taga täiskasvanuks saanud noore pilk otsib mõnda tuttavat, kuid ei märka kedagi. Ta arvaski, et keegi ei tule! Must kilekott pihus, sõrmitseb ta taskus olevat Viljandisse viivat bussipiletit ja astub pärast nelja aastat, kolme kuud ja seitset päeva oma esimesed sammud vabaduses. Ta teab, et tõeline ellujäämiskursus nüüd alles algabki. Foto: Leo Lätti