UUS HITT KAALU ALANDAMISES! Infrapunamatis lesimine langetab kilosid ja vähendab ümbermõõtu! 

Kes ei tahaks enda kodus nautida saunamõnusid? Saun on lõõgastav luksus, mis pakub kohta tõeliseks lõdvestumiseks ning võimaldab kehal ebavajalikest toksiinidest vabaneda. Muidugi lisab saun ostetava kodu hinnale paraja kopika ning võtab kodus omajagu ruumi, aga olgem mureta – sa saad sauna ka saunata, sest tervisemaailma on vallutanud kõiki saunahüvesid pakkuvad infrapunamatid. Vähem võib olla ka rohkem, sest saunahüvesid saab inftrapunamati abil nautida hoopis uudsel moel, kasvõi Netflixi vaatamise ajal! Lisaks on sel ülimalt positiivne mõju kaalulangetusele…

Miks on infrapunamatid nii armastatud?

Oma kompaktsuse ja suuruse poolest sobib kaasaskantav HIIT infrapunamatt kasutamiseks ükskõik kus, ka kõige kitsamates tingimustes. Samuti säästab infrapunamati olemasolu raha korduvate spaakülastuste pealt.

Just nagu nimigi vihjab, on tegemist mugava kaasaskantava mati ehk „saunatekiga”, mille vahele saab mõnusalt pikali visata. Kui oled end mati sisse kookonisse seadnud, soojendab keharakke nähtamatu valguslaine ehk infrapunakiirgus, mis hävitab nahaalust rasvakihti ja viib kehast välja toksiine.

Ja siin tulebki mängu oluline ja kasulik nüanss – kuna infrapunamatis higistamine on kolm korda intensiivsem kui klassikalises infrapunasaunas, siis aitab see ka kehakaalu vähendada. Küllaltki madalal temperatuuris soojenevad koed sügavuti. Klassikalises saunas käies on vee sisaldus meie higis 90-97%, infrapunamatis aga 70%. See tähendab, et ülejäänud 20-30% arvelt väljutab keha infrapunateraapia vältel mürgiseid toksiine.

Kuidas vähendab HIIT infrapunamatt kaalu?