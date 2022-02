KAART | Koroonaviirusesisaldus reovees on pea kõikjal Eestis väga kõrge

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse hulk reovees on väga suur. Peaaegu kõikides proovivõtupunktides on viirusesisaldus punasel tasemel.