HÄIREKESKUS KUULEB: milliste muredega helistatakse numbril 112? 

KADUNUD INIMENE: Kell 9.02 helistab teataja Kundast, sest on mures enda naabri pärast, kes muidu ikka kõnnib ringi, kuid juba nädal aega ei ole ta teda näinud. Uksele koputades avastas, et uks on lahti, kuid hõikamisele keegi ei reageeri, jääb politseid ootama.