Xiaomi ökosüsteem: mis see on ja kuidas nutiseadmete tootja turu vallutas?  

Miks tasuks osta selle tootja tooteid ja mida tuleks praegustel ja tulevastel ostjatel teada?

Xiaomi ökosüsteem: mida pakub üks maailma tuntumaid elektroonikatootjaid?

Xiaomi ökosüsteem on laiahaardeline nutiseadmete võrk, mida pidevalt täiendatakse uute seadmetega. Ettevõte rakendab uusimaid tootmistehnoloogiaid, arendab koostööd kuulsaimate disaineritega ja seetõttu ei ole seadmed üksnes pika kasutuseaga, vaid püüavad pilku ka stiilse kujundusega ja veel põhieelis – hõlbustavad igapäevaelu ning on tõhusad ajasäästjad.

Xiaomi püüab täiustada ja kaasa aidata uute tehnoloogiate arendamisele.

Populaarseimad Xiaomi tootekategooriad

Robottolmuimejad. Xiaomi robottolmuimejad puhastavad laitmatult nii põrandad kui ka vaibad. Legendaarseks saanud mudelil Mop Pro on märgpuhastusfunktsioon – robot suudab üheaegselt tolmu imeda ja ka põrandat pesta. Ostjaid köidavad eriti uued mudelid Mop 2 ja Mop 2 Pro ning mudelil Mop 2 Ultra on lisaks saadaval veel automaatne tühjendusjaam. Robottolmuimejate uutel mudelitel on integreeritud lasernavigatsioonisüsteem, mis tagab seadme ratsionaalse liikumise ruumis, säästab aega ja väldib takistusi. Suur imemisvõimsus ja suure mahutavusega aku võimaldavad robotil kiiresti ja tõhusalt puhastada ka suure, koguni kuni 150 ruutmeetrise pinna.

Õhupuhastid. Aina rohkem inimesi tahab elada puhtas kodus ja otsib optimaalseid lahendusi. Üheks selliseks on Xiaomi õhupuhastid. Puhastid on kvaliteetse konstruktsiooniga, töötavad tõhusalt ja väga vaikselt. Neid saab lihtsalt Mi Home-rakenduse abil juhtida. Õhupuhastisse paigaldatud süsinikfilter neutraliseerib lõhnad ja lisaks sellele aitavad seadmed õietolmust põhjustatud kevadallergia vastu tõhusalt võidelda: tagasisidet on jaganud paljud tänulikud ostjad. Õhupuhasti filtrid püüavad kinni ka väga peened tervist kahjustavad tahked osakesed. Xiaomi õhupuhastid eemaldavad kuni 99,97% mikroosakestest.