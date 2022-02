Taavi Aas | Armastada või vihata inflatsiooni - kui tulud kasvavad kuludest kiiremini, pole elul häda midagi 

Samas kui enne inflatsiooni kiirenemist sai võlgu võetud, siis on ju kiire hinnakasv puhas rõõm. Pangale võlgu olev summa väheneb ka ju inflatsiooniga samas ulatuses. Kui paar aastat tagasi näiteks sai võetud eluasemelaen, mille jääk on praegu 200 000 eurot, siis võib mõelda, et 10% inflatsiooni tingimustes on laenust nagu 20 000 eurot vähem vaja tagasi maksta. Samas tõstab inflatsioon ka kinnisvarahindasid ning kindlasti on mõnus mõelda, et paar aastat tagasi ostetud kodu eest saad praegu müües kümneid tuhandeid rohkem ning laenujääk ei tundugi enam nii hirmuäratav.