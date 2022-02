Juhtkiri | Pensionisegaduses pole keegi süüdi? 

Kõik see jäänuks olemata, kui riik ühe pensioneid kättetoimetava firmaga lepingut lõpetades ning järgmisega lepingut sõlmides oleks hoolitsenud selle eest, et andmebaasides oleksid täpsed ja kontrollitud andmed, mis välistaks katkestuse teenuse osutamisel. Raha saajat ei huvita ega peagi huvitama riigi ja nende kahe ettevõtte omavaheline asjaajamine ja kemplus. Sotsiaalkindlustusameti lubadus on oma sisutühjuses märkimisväärne – „garanteerime, et kõik saavad esimesel võimalusel kätte“. Millal see esimene võimalus aga saabub? „Ametlikult lõppeb see 12. kuupäeval, aga ka peale seda viiakse kõigile kätte," teatas amet ERRi vahendusel. Naerutuju kaoks kohe, kui samas ametis makstaks palgad välja siis, kui viimane hilinenud pension on omaniku leidnud. Kui endal hea, siis teise mure tundub alati väiksem.

Et aga raha ootavad inimesed peavad ise sotsiaalkindlustusametiga ühendust võtma, siis tähendab see vaid üht – ametil ja väljavalitud ettevõttel puudub tegelik ülevaade asjade seisust. Kui riigiamet ütleb, et olukorra lahendamiseks on oluline kliendi panus, siis tähendab see ju vastutuse panemist riigi tegematajätmiste eest pensionit ootavale memmele. Samas jääb riigil veel õigust ülegi, sest raha kättesaamisega hilinemise eest hüvitist pole ette nähtud, kui teenuse tingimuste kohaselt peab see toimuma sama kuu sees. Nii jääb kannatajaks jälle kõige nõrgem pool. Irooniana on Hansab hõiganud riigi poolt väljavalituks osutudes, et neil on „äärmiselt hea meel“, et saavad hakata osutuma kvaliteetset kojukandeteenust.