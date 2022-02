SÕJAMÄNGUDE START! Venemaa ja Valgevene alustasid ühiste õppustega, Donbassiski rusikad sügelevad 

Neljapäeval käis Kremlis näpuga viibutamas Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss, kes sõnas, et kui Vene juhtkond väidab, et Ukrainasse enam kui 100 000 piiri äärde paigutatud sõdurit edasi tungima ei hakka, siis palun väga, liigutagu nad sealt minema. Kreml eitab endiselt sissetungi kavatsust naaberriigi territooriumile. BBC vahendab, et Vene välisminister oli Briti ametiõega kohtumise järel pettunud ning süüdistas Lääne poliitikuid sellessamas, milles süüdistavad Vene võimuladvikut mitmed Lääne vaatlejad: kodumaise odava populaarsuse otsimises.