ÕL VIDEO | SIPELGAS VUDIB JÄÄL JA VEEL! Mida suudab teha selline mootoriga putukas?

Varnja kordoni piirivalve vanemkonstaabel Ants Siirand räägib, et hüdrokopterit läheb vaja aegadel, kui jääkate ei ole ühtlane. Üldiselt sõidavad nad Peipsi jää peal mootorsaaniga, kuid jää sulamise ajal võib see olla ohtlik. Selleks ongi appi võetud Sipelgas. Miks on hüdrokopter saanud just sellise hüüdnime? Siirand muigab: „Selle on tootnud Soome firma ja nimi on tal ArticAnt. Ant on inglise keeles sipelgas.“