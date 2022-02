KES ON SÜÜDI PENSIONIDE HILINEMISES? Osapooled näitavad üksteisele näpuga, infopuuduses pensionärid kannatavad. „Vanaema istus ilusti aknal ja ootas, millal raha tuleb...“

90aastane hajaasustusega kohas elav Milvi (nimi muudetud) on üle 30 aasta pensioni saanud ja see pension on kogu aeg samasse kohta toimetatud. Lapselaps tõdeb, et kui ta peaks esimest korda vanaema juurde sõitma, eksiks ta ära. Milvi koduni jõudmiseks peab täpselt teadma, missuguste piimapukkide juurest ära peab pöörama.