RIIK EI TEA, KELLELE TULEB PENSION KOJU KÄTTE VIIA! „Me oleme juba nii vanad, et oleme kõigega harjunud.“ 

Võrumaa pensionäride ühingu esindaja Kersti Mäesaare hinnangul on tekkinud olukord nii kurb kui ka koomiline – pensioni kojukande teenuseosutaja vahetamisega on kaduma läinud inimeste kontaktandmed ehk pole teada, kuhu ja kellele pension kätte viia –, kuid praegu on kõige tähtsam, et pensionid ikkagi jõuaksid kohale.