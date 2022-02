VIDEO | Kaja Kallas: 21. veebruaril ei saa Covid-tõendist veel loobuda

Taanis piirangute kaotamise kohta ütles Kallas, et seal on kogu rahvastikust vaktsineeritud üle 80%, Eestis on üle 60%. Taanis on tõhustusdoosi saanud 61,4% inimestest ja Eestis 31,3%. Taani saab võtta selliseid riske, kuna inimesed ei jää nii raskelt haigeks, et nad haiglaid üle koormaksid.

Terviseameti hinnangul kasvab järgmise 2-3 nädala jooksul surve haiglatele, isegi kui nakatumine langeb.

Energiatoetuste kohta tõdes peaminister, et arved peaksid nüüd olema väiksemad. Mõju omasid valitsuse meetmed, madalamad börsihinnad ja soojem ilm. Kodutarbija arve peaks olema umbes 30% madalam. Alla mediaanpalga teenijatele maksti välja keskmiselt 163 eurot. Peamiselt läks toetus elektriarvete kompenseerimiseks, 8% gaasi ja 2% toetustest läks kaugkütte arvete kompenseerimiseks.

Kaja Kallase sõnul tehakse pingutusi, et Venemaa hoiduks laiendatud sõjategevusest. Kolmapäeval käis Eestis Belgia peaminister. Ukrainat toetatakse ühtselt, Venemaa ähvardustele ei tohi alluda ega mingeid muudatusi Euroopa julgeolekuarhitektuuris teha.

Valitsus on kaardistanud riigi valmisoleku kriisiks kõikides võimalikes valdkondades, et tulla toime juhuks, kui Venemaa peaks sõjategevust Ukrainas suurendama. Eestile otsest sõjalist ohtu hetkel ei ole, aga selge on see, et kui Ukrainas läheb suuremahuliseks sõjaks, siis sel on mõju meie majandusele ja turvatundele.

Meeleavalduste kohta ütles Kallas, et kõigil on õigus meelt avaldada, aga seda tehes tuleb jääda viisakaks ja kinni pidada avalikus ruumis käitumise reeglitest. Peaminister rõhutas, et vaimsed ja füüsilised rünnakud politsei vastu on väga valed. „Rünnak politsei vastu on rünnak riigi vastu,“ ütles Kallas. Kallase sõnul on paradoks, et kõige suuremad vabaduse nõudjad takistavad meil nautimast vabadust nagu Taanis.

Pensionite kojukande hilinemise tõttu palus peaminister inimestelt vabandust. Hilines 400-500 inimese pension. Inimestele on kindlustunne praegusel ajal ülioluline. Kojukannet jätkatakse erandkorras ka pärast kella 18. Pingutused on suunatud selleks, et inimesi kiiresti aidata. Segaduse põhjuseks on aegunud andmed ja teenusepakkuja vahetus.