Praxise analüüs: milliseid maakondi tabas pandeemia kõige rängemalt? 

„Registreeritud töötuse määr suurenes pandeemia alguses enim just Ida-Virumaal, kus see oli ka varasemalt teistest maakondadest oluliselt kõrgem. Samas on töötushüvitise saajate osakaal Ida-Virumaal riigi kõige madalam,“ kinnitas uuringu üks autoritest, analüütik Kaupo Koppel.