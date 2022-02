„SEE, MIDA ERAMETSALIIT ARVAB, ON MEIE MAJAS VÄGA OLULINE.“ Looduskaitsealade sündi ja surma suunab salapärane komisjon 

HARVENDUSRAIE SOOMAA RAHVUSPARGIS 2021. AASTAL. Natura aladel toimunud raied on pärast aastaid kestnud siseriikliku mitte millegi tegemist jõudnud Euroopa Komisjoni hambusse. Eestit ähvardab 140 miljoni eurone trahv. Ka raiete lubamise osas saab kaitse planeerimise komisjoni protokollidest uut infot. Näiteks selgub, et keskkonnaameti töötajatel keelati kasutada põhjendusi, mis vihjaks, et raie on kaitsealal lubatud majandusliku otstarbekuse tõttu. Üleval vasakul: keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhataja Taavi Tattar. All vasakul: Eesti loodusuurijate seltsi ekspert Indrek Tammekänd.

Milliste arutluste ja otsuste saatel sünnivad ja surevad loodusväärtuste säilimiseks mõeldud kaitsealad? Mõned näited! „Minister ei ole nõus algatama uute objektide kaitse alla võtmist, kuna ta ei saa aru, miks peaks Läänemaal lisaks võtma veel mingi koguse kive riikliku kaitse alla.“ „Tuleb vaadata ka seda, et maardlate-uuringualadega on kattuvus ja need tuleb välja lõigata.“ „Eramaade osas vaadata kriitiliselt üle, kust annab veel korrigeerida.“ „Selgitustest ei tohi välja tulla, et üks või teine raieliik on lubatud seetõttu, et see on majanduslikult otstarbekam.“ „Tahaks kaitse alt maha võtta, aga kuna mahavõtmised on probleemsed, siis tellime kõigepealt ekspertiisi.“