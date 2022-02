ETTEVAATUST! Teed on väga libedad 

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed soolaniisked või soolamärjad. Kõrvalmaanteed on peale õhtust vihmasadu jäised ja väga libedad.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval vahelduva pilvisusega ilm. Temperatuur nii õhus kui teedel on hommikutundidel kergelt miinuses, päeval on plusspoolel.