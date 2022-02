Jaak Joala kuju teisaldamine maksis üle 700 euro  

Jaanuaris otsustas Viljandi linnavalitsus, et Joala mälestusmärk, mis sai püsti 2020. aasta viimastel päevadel ja varjati kastiga mullu veebruaris, tuleb ära viia. Viljandi linnavalitsuse haldusameti juhataja Andres Mägi sõnul kulus monumendi konserveerimiseks ning transportimiseks lattu prognooseelarve järgi 720 eurot.

„Alguses oli pull ja naljakas, aga praegu tekitab juba piinlikkust, sellele kastile vaadatakse naeruga,“ on öelnud Viljandi linnapea Madis Timpson. „Viljandi linnale on kogu see saaga pigem negatiivse märgiga. Olekski mõistlik sellel kohal tõmmata saagale joon alla.“