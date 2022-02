Õigusteadlane: kas vilepuhumise seadus loob pealekaebamise, on meie ühiskonna teha  

Nmelt on Riigikogu menetluses rikkumisest teavitaja kaitse seadus, millega tagatakse kaitse inimestele, kellele on tööalase tegevusega teatavaks saanud õigusrikkumised ja nad sellest teavitavad. Jaan Ginter märgib, et kindlasti aitab täiendavate teavituskanalite sisseseadmine erinevaid rikkumisi kiiremini avastada. „Kuid samas ei saa ka pahelise pealekaebamissüsteemi tekkimise ohtu välistada. Kas nõutud teavituskanalitest saavad kurjad pealekaebamistorud, see saab sõltuma ikka meie enda ühiskonnast ja nende kanalite haldajatest ja kasutajatest. Teiste riikide senine kogemus ei näita, et selline ebameeldiv tagajärg oleks selle süsteemi rakendumisel paratamatu,” ütleb ta.