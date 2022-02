Riigiga kohtus käinud ekskantsler jäi hüvitiseta  

Maaeluminsteeriumi endine kantsler Illar Lemetti nõudis kohtus valitsuselt täiendavat rahalist hüvitist, väites, et valitsus ei kutsunud teda 25. novembril 2019 ametist tagasi mitte koostöö mittelaabumuse, vaid maaeluminister Mart Järviku suhtes välja tulnud korruptsioonikahtlustusest teatamise eest. Järviku hinnangul ei laabunud tal koostöö kantsler Lemettiga ja ettepanek kantsleri ametist vabastamiseks tulenes erinevatest arusaamadest ministeeriumi aparaadi ja allasutuste (VTA, PRIA jt) rolli kohta riigivalitsemisel. Järvik selgitas, et tema kui ministri koostöö kantsleriga hakkas mõranema alates sellest, kui ta otsustas Riigikontrolli auditi alusel viia läbi erakorralise auditi toiduohutuse valdkonna juhtimisel ja koordineerimisel esinenud puuduste väljaselgitamiseks ning mille põhjalikule läbiviimisele osutas kantsler selget vastuseisu, nimetades seda ametnike traumeerimiseks. Kohus ei saa ümber hinnata maaeluministri põhjendusi ning sisuliselt otsustada, kas koostöö ministri ja kantsleri vahel laabus või mitte. Ka ei saa kohus hinnata seda, kas ministri ettepaneku põhjendused on kohased. Kantsleri teenistusest vabastamise otsustab valitsus ministri ettepanekul, leidis halduskohus, kes reedel jättis Lemetti kaebuse rahuldamata.