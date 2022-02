Putin Ukrainale: kannata ära, mu kaunike 

Foto: SIPA/Scanpix

Prantsuse president Emmanuel Macron on selle nädala alguses reisinud nii Moskvasse, Berliini kui Kiievisse. BBC kirjutab, et vestlused jätkuvad nädala teises pooles ning et ka Vene suursaadik Euroopa Liidus väljendab lootust nende tulemuslikkuse asjus.