Narkoallveelaevalt leiti neli tonni kokaiini 

Business Insider kirjutas jaanuaris, et sellised narkoallveelaevad on praegusel ajal populaarsemad kui kunagi varem, ehkki kasutatud on neid tervelt kolm aastakümmet. Aasta algul õnnestus Colombia võimudel vahistada narkoallveelaevade kuningaks tituleeritud Óscar Moreno Ricardo. Narkobossi „karjäär“ algas 2005. aastal, kui ta üritas seadusesilma vältida kiirpaatide kasutamisega. Kuid viis aastat tagasi hakkas ta ise projekteerima spetsiaalseid poolallveelaevu, millega tonnide viisi uimasteid transportida. Allilmas teenis Ricardo hüüdnimed Cachano (Saatan) ja El Viejo (Vanamees).