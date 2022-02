Juhtkiri | Avalda arvamust, aga ära terroriseeri 

Oma arvamust selgelt väljendades võib maailma muuta. Rahumeelselt lauldi Eesti vabaks, juhitakse tähelepanu kliimaprobleemidele jne. Aeg-ajalt võiks endasse süüvivad eestlased rohkem arvamust avaldada, mitte pobiseda enda ette, et mis nüüd mina. Kui oma arvamuse avaldamisest saab pröökamine ja valimatu kaaskondlaste sõimamine, siis see lihtsalt ei ole sobilik.

Väike valjuhäälne seltskond, kes vist ise ka aru ei saa, mida nad arvavad või soovivad, keerab vindi üle. Kord on vaja piire kinni panna, siis kõik lahti teha. Sama lausega nõutakse valitsuselt karmi kätt ja süüdistatakse neid diktatuuri kehtestamises. Et siis mida soovitakse? Kord on kõige tähtsam abielu, siis sundvaktsineerimise lõpetamine. Kohati on ka segane, kelle arvamust esindatakse.